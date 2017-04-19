林管處與國姓國小聯手 宣導保育石虎

南投林管處藉由「廉手護石虎─畫出笑臉虎」的主題活動，介紹石虎的特色及習性。（南投林管處提供）

南投林區管理處19日在南投縣國姓國小安排保育及廉潔教育活動，邀請保育志工加入活動行列，以生動、詼諧的方式，教導學生辨認石虎，同時宣導石虎保育及廉潔觀念，引導學生能熱愛生命，將來也能成為廉潔、守法的好公民。

南投林區管理處配合行政院農業委員會106年建構農業廉潔網絡系列「農業總動員─廉潔藝起來」札根教育活動，邀請國姓國小師生共襄盛舉，並以石虎保育為主題，除了苗栗縣，南投縣集集鎮、埔里鎮、國姓鄉也是石虎的生活棲地，但隨著人類開發，石虎的棲地遭到破壞，族群延續受到威脅。

活動主題為「廉手護石虎─畫出笑臉虎」，志工介紹石虎的特色及習性，再連結故事，將廉潔、守法觀念潛化於學生心中，此外，邀請每一位參與的學生發揮創意，親手彩繪製作獨特的石虎面具，使學生對石虎生態與故事留下深刻印象，南投林區管理處希望以寓教於樂之方式，讓學生認識正確廉潔守法行為，並支持、宣傳山林保育意識。

南投林區管理處指出，希望以活潑、多元之活動內容，與在地小學生進行互動，扎根保育與廉潔觀念，讓民眾一起支持政府的生態保育理念。

(中時)