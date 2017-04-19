少婦產後疼痛出血 竟是子宮外翻

豐原醫院婦產科主任張崑敏表示，「子宮外翻」發生率極低，國內每年約有1、2例個案，死亡率15％。（王文吉攝）

台中24歲林姓少婦第一胎產下3480公克重的男嬰，突然腹部劇烈疼痛且大量出血，診所緊急送到衛福部豐原醫院急診，醫師檢查林婦為「子宮外翻」，緊急進手術房，將子宮推回產道，「喬」回骨盆腔內歸位，才保住一命。

3月下旬，24歲林姓少婦在婦產科診所生下3400公克男嬰，突然腹部劇烈疼痛，又大量出血，診所醫師發現林婦子宮外翻，立刻聯絡救護車，將她送往豐原醫院急診室就醫。

豐原醫院婦產科主任張崑敏表示，產婦到院時已經暈厥，他立刻安排緊急手術，經全身麻醉後，徒手將林婦露在產道外的子宮推回骨盆腔內，接著按摩產婦腹部，幫助子宮收縮，約半個小時左右，子宮逐漸固定歸位。

張崑敏指出，孕婦產後子宮經收縮才能回到原本位置，如果沒有回縮，就會像翻脫襪子一樣掉出來，形成「子宮外翻」，造成大量出血，需趕緊將進行子宮復位，由醫師徒手或使用器械，將子宮推回骨盆腔內原本位置。

張崑敏說，「子宮外翻」發生率極低，國內每年約有1、2例個案，死亡率15%，主因是生產時過度擠壓、拉扯胎盤，或子宮組織脆弱、做過多次人工流產手術，可能提高外翻機率。

(中時)