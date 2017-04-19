中年大叔轉業愛上天然味 同窗攜手研發LV級果乾

潮州囝仔紀智倰(右)、吳元彰(左)是國中同學，2人在而立之年辭去穩定工作攜手返鄉創業，親自下田挑選水果、研發不同傳統口味的天然果乾，他們自比靠天吃飯的農夫，不做不合時節的商品。(謝佳潾攝)

吳元彰親自到農田挑選剛轉熟、外銷等級的水果，回工作室清洗、切片後即烘乾。(謝佳潾攝)

潮州囝仔紀智倰、吳元彰是國中同學，2人畢業後都各自打出一片天，前者當到旅行社主管、後者則是軍官，但卻在而立之年辭去穩定工作攜手返鄉創業，親自下田挑選水果、研發不同傳統口味的天然果乾，他們自比靠天吃飯的農夫，不做不合時節的商品。

2年前，紀智倰、吳元彰在職場上迷失方向，雖然工作穩定卻提不起勁，2人萌生創業念頭，而除想到家鄉水果盛產外，還有長輩常說的一句「第一賣冰，第二做醫生」，因此有意要合資開水果冰店，但找不到店面而求其次改作果乾，卻意外收穫良多。

「果乾也可以吃得很水果。」吳元彰說，從小到大對果乾的印象就是，由過剩、次級的水果製成，所以添加物特別多，但果乾其實可以製得很原味，而原理也很簡單，原料只要好就能保鮮，因此他會親自到農田挑選剛轉熟、外銷等級的水果，回工作室清洗、切片後即烘乾，決不放一點添加物。

他說，為了要確保水果品質，除親自探訪農友外，也會協助他們檢驗農產品，落實食安把關的社會責任，這是創業後獲得的另類成就感。

紀智倰說，中年創業需要很大的勇氣，但也因為創業讓他們學到許多以往都不會接觸的事情，農業、食品、氣候等動向都是要掌握的，一路走來雖跌跌撞撞，但也拚出了好口碑，現在仍在學習階段，未來希望天然果乾能成為潮州的伴手禮，甚至打到國外市場。

(中時)