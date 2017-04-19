了解與互信 兩岸一定旺》 北韓悠哉打排球 中美日熱鍋上螞蟻
蔡英文上任即將滿週年，同月分也將舉行漢光演習，今年模擬主軸就是假想2025年，共軍已經建成三艘航母，對台灣造成巨大威脅，兵推中又分成兩個情況， 一是台灣買到美國的F35多功能隱形戰機，二是沒有買到F35的作戰狀況又會如何？蔡英文能夠逆襲成功嗎？而在朝鮮半島，金正恩的逆襲計劃讓人不寒而慄，他的三大殺手?核彈化武和髒彈，都有驚人殺傷力，北韓會怎麼打這場不對稱的戰爭？
另外，北韓為了防範美軍的斬首行動，也成立「特殊作戰軍」！但有人說其實現在在重要場合出席的金正恩都是假的替身？有人找出二種版本的金正恩，不只眼神氣勢差很大，連長相都有明顯不同。上週六(15日)的閱兵典禮上，金正恩的妹妹還在不遠處出現，疑似是在指導替身？除此之外，北韓豐溪里的核試場，竟然被衛星拍到「舉辦排球比賽」，在朝鮮半島戰雲密布時刻，北韓還有閒情逸致打排球，難道核試場已經準備就緒？
本集來賓
林郁方 前國民黨立委
沈富雄 前民進黨立委
李天鐸 國安評論員
謝寒冰 軍事評論員
北京
魏東旭 軍事觀察員
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。