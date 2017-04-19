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了解與互信 兩岸一定旺》 北韓悠哉打排球 中美日熱鍋上螞蟻

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中視新聞、／編輯
《了解與互信 兩岸一定旺》 北韓核試場「悠哉打排球」 中美日「熱鍋上螞蟻」?(20170419 22:00中視新聞LIVE直播)

蔡英文上任即將滿週年，同月分也將舉行漢光演習，今年模擬主軸就是假想2025年，共軍已經建成三艘航母，對台灣造成巨大威脅，兵推中又分成兩個情況， 一是台灣買到美國的F35多功能隱形戰機，二是沒有買到F35的作戰狀況又會如何？蔡英文能夠逆襲成功嗎？而在朝鮮半島，金正恩的逆襲計劃讓人不寒而慄，他的三大殺手?核彈化武和髒彈，都有驚人殺傷力，北韓會怎麼打這場不對稱的戰爭？

外媒指出，長期監測北韓的專家在分析北韓豐溪里核試場的人造衞星圖片後，竟工作人員在打排球。圖為豐溪里核試場空照圖。(美聯社資料照片)
外媒指出，長期監測北韓的專家在分析北韓豐溪里核試場的人造衞星圖片後，竟研判有人群在打排球。圖為豐溪里核試場空照圖。(美聯社資料照片)

另外，北韓為了防範美軍的斬首行動，也成立「特殊作戰軍」！但有人說其實現在在重要場合出席的金正恩都是假的替身？有人找出二種版本的金正恩，不只眼神氣勢差很大，連長相都有明顯不同。上週六(15日)的閱兵典禮上，金正恩的妹妹還在不遠處出現，疑似是在指導替身？除此之外，北韓豐溪里的核試場，竟然被衛星拍到「舉辦排球比賽」，在朝鮮半島戰雲密布時刻，北韓還有閒情逸致打排球，難道核試場已經準備就緒？

本集來賓

林郁方 前國民黨立委

沈富雄 前民進黨立委

李天鐸 國安評論員

謝寒冰 軍事評論員

北京

魏東旭 軍事觀察員

(中時電子報)

《了解與互信 兩岸一定旺》
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關鍵字：北韓金正恩核彈
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