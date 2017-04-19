六甲恆安宮媽祖聖誕　創意蛋糕獻壽祈福

六甲子弟辜韋勳為感念媽祖的保佑，發揮其烘焙食品的專業，製作創意蛋糕為媽祖慶生。（萬于甄翻攝）

六甲恆安宮媽祖廟近日舉辦聖誕慶典，不過供桌除了常見的壽桃、發粿外，還出現新潮的創意蛋糕，吸引不少信眾拍照留念。（萬于甄攝）

《花開富貴》創意蛋糕從發想到完成品出現，耗時約1個多月，細緻的做工，讓信眾嘖嘖稱奇。（萬于甄翻攝）

近期台灣各地的媽祖廟都在為媽祖聖誕辦熱鬧，在一般人的印象中，為神明祝壽就是準備發粿、壽桃等，但六甲恆安宮媽祖慶生卻用現代的創意蛋糕，吸引不少信眾好奇拍照，該蛋糕製作者為南投同德家商烘焙食品老師辜韋勳，其為感念媽祖的慈悲與庇佑而特別打造。

辜韋勳現雖在南投教書，但是正港的台南六甲人，擁有食品烘焙專業的他，日前帶領學生到日本山梨縣參加2017JIAC日本國際藝術料理大賽，力抗日本、韓國等多個亞洲參賽隊伍，在杏仁糕展示獲得3面金牌、2面銀牌佳績。

辜韋勳為感念故鄉六甲媽祖的慈悲與保佑，決定發揮其糕餅烘焙專業，為媽祖製作創意造型生日蛋糕，由辜韋勳帶領學生陳柏樺、簡如翎共同製作，從蛋糕外觀設計發想到完成品，耗時約1個月，送抵六甲恆安宮時，也讓廟方人員為之一亮。

該造型蛋糕《花開富貴》約8吋大小，以呈現一個浪漫又夢幻的喜事為主題，外觀用花來作場景的設計，以細膩的工法製作玫瑰花糖片裝飾，像是禮服的波浪裙擺，而最上層用一朵紫色的牡丹花妝點，象徵榮華富貴圓滿，讓蛋糕相當精緻美麗。

六甲恆安公媽祖廟表示，近年來廟方積極與各機關、學校合作，今年元宵節則和在地六甲國中、小合辦活動；這次與同德家商師生共同打造藝術造型蛋糕為媽祖慶生，希望藉由年輕化的活動合作，傳承文化意義。

(中時)