六甲恆安宮媽祖聖誕 創意蛋糕獻壽祈福
近期台灣各地的媽祖廟都在為媽祖聖誕辦熱鬧，在一般人的印象中，為神明祝壽就是準備發粿、壽桃等，但六甲恆安宮媽祖慶生卻用現代的創意蛋糕，吸引不少信眾好奇拍照，該蛋糕製作者為南投同德家商烘焙食品老師辜韋勳，其為感念媽祖的慈悲與庇佑而特別打造。
辜韋勳現雖在南投教書，但是正港的台南六甲人，擁有食品烘焙專業的他，日前帶領學生到日本山梨縣參加2017JIAC日本國際藝術料理大賽，力抗日本、韓國等多個亞洲參賽隊伍，在杏仁糕展示獲得3面金牌、2面銀牌佳績。
辜韋勳為感念故鄉六甲媽祖的慈悲與保佑，決定發揮其糕餅烘焙專業，為媽祖製作創意造型生日蛋糕，由辜韋勳帶領學生陳柏樺、簡如翎共同製作，從蛋糕外觀設計發想到完成品，耗時約1個月，送抵六甲恆安宮時，也讓廟方人員為之一亮。
該造型蛋糕《花開富貴》約8吋大小，以呈現一個浪漫又夢幻的喜事為主題，外觀用花來作場景的設計，以細膩的工法製作玫瑰花糖片裝飾，像是禮服的波浪裙擺，而最上層用一朵紫色的牡丹花妝點，象徵榮華富貴圓滿，讓蛋糕相當精緻美麗。
六甲恆安公媽祖廟表示，近年來廟方積極與各機關、學校合作，今年元宵節則和在地六甲國中、小合辦活動；這次與同德家商師生共同打造藝術造型蛋糕為媽祖慶生，希望藉由年輕化的活動合作，傳承文化意義。
(中時)
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