寶泉橋《會跳舞的森林》　燈光秀越夜越美麗

西拉雅風管處近期在關子嶺寶泉橋布置七彩繽紛的燈光，讓溫泉區夜晚充滿不一樣的氛圍，吸引不少情侶前往。（西拉雅風管處提供）

西拉雅風管處在寶泉橋量打造關子嶺夜晚的魅力，為遊客開啟炫麗又浪漫的光雕音樂藝術秀。（西拉雅風管處提供）

台南知名的關子嶺溫泉區，近日在西拉雅國家風景區管理處的妝點之下，讓關子嶺不僅能享受泡湯，在寶泉橋更可欣賞到七彩繽紛的夜間光雕音樂藝術秀，即日起，每天晚上也會分3個時段搭配音樂，增加民眾賞夜景的氣氛。

西拉雅風管處以《會跳舞的森林》為寶泉橋量身打造夜晚的魅力，每晚6點到9點為遊客開啟七彩炫麗的光雕藝術秀，且在6點半、7點半、8點半分3個時段搭配《關子嶺之戀》、《關子嶺之戀2016》等主題曲，讓遊客享受聲光音效極佳的夜景。

西拉雅風管處處長張隆城表示，遊客到關子嶺除了泡溫泉、吃甕仔雞、喝咖啡外，現更加上光雕音樂藝術秀，浪漫的氣氛相當適合情侶、夫妻檔相揪約會，若穿著浴衣在溫泉區散步，更是別有一番風味。

張隆城邀請遊客來到關子嶺，除了要完成關子嶺三步曲外，也務必要親自感受《會跳舞的森林》呈現的浪漫時光，留下浪漫又甜蜜的回憶。

(中時)