老師轉職考上警察 陳偉碩看懂一件事

潮州警分局實習員陳偉碩，曾是1名代課老師，2年前考上警察特考，目前正過著學長們口中的蜜月期，但他不僅戰戰兢兢學習，還在處理酗酒、家暴案件時，意外得到幫助他人後的感動。(謝佳潾攝)

潮州警分局實習員陳偉碩，曾是一名代課老師。(謝佳潾攝)

「也許只是插花，但結果時真的很感動。」潮州警分局實習員陳偉碩，曾是1名代課老師，2年前考上警察特考，目前正過著學長們口中的蜜月期，但他不僅戰戰兢兢學習，還在處理酗酒、家暴案件時，意外得到幫助他人後的感動，他說要對警職另眼相看。

今年30歲的陳偉碩，自台中教育大學畢業後，陸續在高雄各國小擔任體育代課老師，後為穩定工作投考警職，前年如願考取四等特考，今年分發到潮州警分局，目前正在竹田分駐所當實習員，而半年的實習時光雖只過一半，卻已讓他找到自我定位。

「我從沒想過社會底層的生活是如此。」陳偉碩說，3個月前進到派出所時，一直陸續接到轄內某申請家暴令的婦人的求助電話，電話那端的她總是發出無奈的求救訊號，直說她先生又喝酒了、吵著全家不得安寧，當下他趕到現場，果真看到男子發酒瘋、糟蹋家人對他的容忍。

他說，當下他除了勸阻外，好像什麼也不能做，而後續電話仍是一直來，他也就一直到場勸說，曾經懷疑次次的曉以大義是否真能產生作用，直到有次接到男子本人清醒的來電，並聽到電話內有女聲直說「不喝酒這樣不是很好嗎」，而感動不已。

「社會面相百百款，沒有接觸沒有體會」。他強調，以前當老師時，單純的面對學生、家長，接觸到的議題也只有教育，但警職讓他看到許多真實的社會面，也重新對這份工作定義，雖然只是一通電話，卻教會他待人處事。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)