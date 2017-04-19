3項軌道建設有譜 高鐵田中站將成彰化觀光門戶
打造交通建設，是彰化縣長魏明谷著力最深政策，前瞻基礎建設計畫補助彰化縣「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」、「臺中捷運綠線延伸彰化」和「集集支線基礎設施改善」3項軌道建設，共181.5億元，讓高鐵田中站成為彰化的觀光門戶，「雙鐵遊集集」美夢成真了！
台中捷運綠線延伸到彰化站，縣長魏明谷爭取以彰化市24萬人口、和美鎮10萬人口和鹿港鎮10萬人、600萬旅遊人次，創造幸福城市、觀光起飛的輕軌線，掀起熱烈討論，有期待、有爭議整體的經濟動能，支撐得起嗎？
但確定的是，搶救高鐵彰化站作為帶動南彰化鄉鎮發展和往南投觀光新門戶「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」得到一致共識定案了，魏明谷從2015年8月就拜會交通部長賀陳旦積極爭取，新建台鐵田中支線長度3公里，讓台鐵、高鐵的轉運通達。
彰縣府工務處長林漢斌表示，優選方案路線採單股道銜接田中站到彰化高鐵站，彰化高鐵特區內路線結構型式採單軌高架型式，高度1350公尺，路堤段和引道段約1650公尺，下周交通委員要現場考察，設計、徵地約2年，施工3年。
田中接「二水到車埕」這條有名的集集支線，由於為非電氣化單軌路線，林漢斌說，僅能在濁水車站交會，每日單向僅13車次，班距70到116分鐘，無法有效配合高鐵轉乘接駁，這次前瞻計畫也將投入23.6億元，透過集集支線設施改善，讓「雙鐵遊集集」暢行無礙。
(中時)
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