「頭」出現了！李承龍送統促黨總部的禮物是…

李承龍18日在臉書預告19日要送禮到統促黨總部，外界傳言文中的「禮物」就視銅頭，但卻是8個饅頭。（萬于甄翻攝）

八田與一銅頭遭砍案進入第4天，嫌犯李承龍18日晚間在臉書預告，19日下午4點要將「禮物」送到黨部，而這個禮物竟是饅頭。（本報資料照片）

八田與一銅頭遭砍案邁入第4天，但銅頭至今仍下落不明，李承龍18日晚上在臉書預告，19日下午4點要送「禮」到中華統一促進黨黨部，引起警方高度關注，外界紛紛認為這個禮物就是銅頭，今日下午頭確實送到統促黨總部，但卻是8個白饅頭，讓警方相當傻眼。

李承龍對於動手砍下八田與一銅頭的行動相當自豪，18日晚間在臉書po文預告，「明天（19日）下午4：00送『禮』到中華統一促進黨黨部」，讓外界認為李要交出銅頭，警方掌握消息後，昨日北上前往統促黨位於台北復興北路黨部查證。

同時，李承龍大方接受海峽衛視「今日海峽」新媒體平臺專訪，約半小時的內容，毫不諱言公開「砍頭」的動機與行動過程，李承龍更自豪認為砍下八田銅像是轉型正義的升級，「要轉就轉個夠」，並強調，他不知道八田銅頭的下落。

今日下午4點一到，頭確實是送到統促黨黨部，但並不是八田的銅頭，而是8個畫上紅色圓點的白饅頭，象徵日本國旗的顏色，讓到場調查的員警相當傻眼，私下痛罵：「根本是來亂的」，送禮行動就像是一場鬧劇。

八田銅像遭砍案引發社會大眾議論紛紛，如今銅頭的下落仍未找到，警方已根據相關線索，掌握疑似拿走銅頭的車輛，目前正全力追查銅頭證物，希望早日把銅頭尋回，讓案件盡快落幕。

(中時)