「頭」出現了！李承龍送統促黨總部的禮物是…
八田與一銅頭遭砍案邁入第4天，但銅頭至今仍下落不明，李承龍18日晚上在臉書預告，19日下午4點要送「禮」到中華統一促進黨黨部，引起警方高度關注，外界紛紛認為這個禮物就是銅頭，今日下午頭確實送到統促黨總部，但卻是8個白饅頭，讓警方相當傻眼。
李承龍對於動手砍下八田與一銅頭的行動相當自豪，18日晚間在臉書po文預告，「明天（19日）下午4：00送『禮』到中華統一促進黨黨部」，讓外界認為李要交出銅頭，警方掌握消息後，昨日北上前往統促黨位於台北復興北路黨部查證。
同時，李承龍大方接受海峽衛視「今日海峽」新媒體平臺專訪，約半小時的內容，毫不諱言公開「砍頭」的動機與行動過程，李承龍更自豪認為砍下八田銅像是轉型正義的升級，「要轉就轉個夠」，並強調，他不知道八田銅頭的下落。
今日下午4點一到，頭確實是送到統促黨黨部，但並不是八田的銅頭，而是8個畫上紅色圓點的白饅頭，象徵日本國旗的顏色，讓到場調查的員警相當傻眼，私下痛罵：「根本是來亂的」，送禮行動就像是一場鬧劇。
八田銅像遭砍案引發社會大眾議論紛紛，如今銅頭的下落仍未找到，警方已根據相關線索，掌握疑似拿走銅頭的車輛，目前正全力追查銅頭證物，希望早日把銅頭尋回，讓案件盡快落幕。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。