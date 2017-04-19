《熱血高校》溫昇豪當柔道教練 嚴管曹佑寧
由《鬥魚》、《籃球火》的金牌製作人陳芷涵監製、台灣金鐘導演許肇任執導的網劇《熱血高校》，4月18日下午在上海新錦江酒店白玉蘭廳舉行盛大的啟動記者會，首次公佈隱藏許久的主角陣容，尤以第一登「陸」的台灣新生代男演員曹佑寧最受矚目，以高冷校草形象飾演男主角」柔道高手「雲青」，而伊林娛樂「一哥」溫昇豪則是柔道教練。
曾榮獲金馬獎最佳新人提名，並獲得台北電影節最佳男配角獎的曹佑寧，去年正式從職業棒球員轉為演員，接受不少新考驗，例如剛拍完的大陸片《奇妙物語之重生電梯》，即嘗試一人分飾兩角的高難度劇情，《熱血高校》則挑戰不熟悉的柔道運動，為此還提前向劇組報到，開始一連串柔道訓練的魔鬼課程。
曹佑寧笑說打了多年棒球，是助力也是阻力。因為打球多年的訓練，他的體能、爆發力以及學習動作的領悟能力占優勢，教練稱讚他的手臂較長，在柔道練習的過程中，對手會很難碰到他。
但缺點是長期從事棒球運動，身體對動作的「記憶」慣性強烈，練習柔道的過程中，常會有肢體不協調、動作不順暢的情況發生，初練時，在摔打過程中，頻頻掛彩，身上許多地方都是淤青，所以建議同組演員們一定要準備按摩軟膏，以防不時之需。
主持人還要求參與演出的演員們在現場進行體能大考驗，曹佑寧大秀伏地挺身，豔驚四座。
除了曹佑寧之外，《熱血高校》的主要演員還包括大陸「小鮮肉」蔣雪鳴、王振與女子偶像團體SNH48成員趙粵等人。
(旺報)
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