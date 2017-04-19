蝙蝠染麗莎病毒 黃金蝙蝠館籲不必恐慌

蝙蝠達人張恒嘉呼籲民眾，不需因麗莎病毒而對蝙蝠產生恐慌。（張朝欣攝）

雲林縣出現1隻感染麗莎病毒的東亞家蝠，由於此病毒人畜共通，引發民眾不安，19日水林鄉黃金蝙蝠生態館強調蝙蝠不會主動咬人，感染機會極低，且此新型病毒是否會致命仍待查證，呼籲民眾不需對蝙蝠過於恐慌。

農委會防檢局去年在台南市發現1隻感染新型麗莎病毒的東亞家蝠，日前又檢出雲林縣1隻死亡的東亞家蝠感染同樣病毒，由於此新型麗莎病毒為全球首見，且都出現在台灣，引發民眾對蝙蝠的恐慌。

黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉表示，蝙蝠館每年都會針對周邊死亡的蝙蝠進行檢驗，目前沒有發現過麗莎病毒。麗莎病毒是透過蝙蝠唾液與血液傳染，蝙蝠一般不會主動咬人，只要不捕捉或碰觸，感染機會極低，民眾不必恐慌。

另外，麗莎病毒共有14種基因型，只有少部分是狂犬病病毒，其他型病毒並不會造成狂犬病。台灣發現2起新型麗莎病毒，接獨過發病蝙蝠的民眾經過衛生單位追蹤，都沒有感染情況。

張恒嘉呼籲民眾不要因害怕而傷害蝙蝠，以免觸犯野生動物保育法。民眾前往蝙蝠館賞蝠，志工都會要求民眾與蝙蝠保持一段距離，以免驚擾蝙蝠棲息，所以不會觸摸到蝙蝠，更不會感染疾病。

(中時)