選秀狀元回來了 蘇智傑先發扛一壘

蘇智傑今重返一軍，擔任先發一壘手。(周鎮宇攝)

統一獅去年選秀狀元蘇智傑，受到去年右手肘傷勢影響，今年球季開季從二軍出發，不過打擊狀況火燙，加上手傷痊癒，今面對中信兄弟，重返先發就擔綱先發一壘手，扛下球隊第六棒。

蘇智傑開季從二軍出發，出賽9場就轟出5發全壘打，打擊率高達4成，總教練黃甘霖說，看他狀況這麼火燙，現在讓他上來用在一軍是最好的，不然很可惜；蘇智傑則說，上來一軍，希望就跟二軍相同，保持平常心正常發揮。

在二軍蘇智傑都練習守一壘，與去年鎮守二、三壘不盡相同，他表示，以前在大學的時候也守過一壘，所以適應上部會有太大問題。

黃甘霖表示，因為蘇智傑還年輕，所以希望他來守一壘，讓原本守一壘的高國慶能用更多體力，專注進行打擊，賽前也會讓蘇智傑多練習三壘守備，增加更多守備機會。

(中時電子報)