持法媽祖宮慶聖誕做愛心 25萬祝壽金捐家扶

鈺齊國際公司將媽祖聖誕祝壽金25萬元，捐給雲林家扶中心。（張朝欣攝）

虎尾鎮持法媽祖宮19日慶祝媽祖聖誕，將信眾捐贈的25萬元媽祖祝壽金與各種物資，轉贈給雲林家扶中心，同時寄送媽祖生日卡「幸福明信片」給受助孩子與家長，用實際行動讓社會感受媽祖的慈悲濟世。

今天是農曆3月23日媽祖聖誕日，各地媽祖廟均舉辦盛大祭典慶祝，持法媽祖宮除了依慣例由信眾搓紅湯圓為媽祖祝壽，今年還有鈺齊國際公司董事長林文智捐贈的25萬元媽祖祝壽金。

持法媽祖宮副主委丁麒銘表示，持法媽祖福澤廣被，將鈺齊國際公司祝壽金25萬元與民眾祝壽物資轉贈給雲林家扶，希望藉由社會救助，幫助更多的芸芸眾生，讓持法媽祖不僅帶給受助家庭物資，更給予心靈的安頓與保佑。

鈺齊國際公司董事長林文智說，他是虔誠的媽祖信眾，擔任持法媽祖宮榮譽委員，媽祖聖誕慶典宮內沒有燃燒金紙，也沒有施放煙火、炮竹，只有搓紅圓與信眾分享，大家把慶祝經費省下來，分享給雲林家扶所有親子。

雲林家扶社工員也寄送持法媽祖宮製作的「幸福明信片」給受扶助家庭，1名媽媽收到卡片時感動表示，媽祖不僅保佑大家平安順利，更透過贈送祝壽金與物資，解決弱勢家庭的生活實際問題，物質滿足了、心靈也安頓了。

雲林家扶主任廖志文感謝持法媽祖慈悲造福社會、鈺齊國際公司董事長林文智分享愛心，受助孩子的心中將因此萌發善心與愛心，日後回過頭來幫助更多人。

(中時)