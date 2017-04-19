一張喜帖 引來2名小偷上門大搬家
施姓、張姓二名男子1月間前往五股區訪友，從喜帖發現友人的邱姓鄰居將在當天晚上舉辦婚宴，兩人研判當時邱家應該無人看守，趁機侵入並竊得現金20萬元及金飾等物，新北地檢署今依竊盜罪嫌將施、張二人起訴。
起訴指出，66歲施男、57歲張男在今年1月15日前往五股訪友，意外發現友人隔壁胡姓鄰居將在當天晚上辦喜事，兩人認定當晚胡家肯定唱空城記，就在晚間6時50分侵入凌雲路一段的胡家屋內大搬家。
胡家人辦完喜事回家發現遭闖空門，立刻報警處理，警方清點發現共被偷走20萬元現金、胸針、珍珠項鍊及包包等，並根據監視畫面循線逮獲施、張二人，新北地檢署今日依毀越門扇竊盜罪嫌將施、張二人起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。