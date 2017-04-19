一張喜帖 引來2名小偷上門大搬家

施姓、張姓二名男子1月間前往五股區訪友，從喜帖發現友人的邱姓鄰居將在當天晚上舉辦婚宴，兩人研判當時邱家應該無人看守，趁機侵入並竊得現金20萬元及金飾等物，新北地檢署今依竊盜罪嫌將施、張二人起訴。

起訴指出，66歲施男、57歲張男在今年1月15日前往五股訪友，意外發現友人隔壁胡姓鄰居將在當天晚上辦喜事，兩人認定當晚胡家肯定唱空城記，就在晚間6時50分侵入凌雲路一段的胡家屋內大搬家。

胡家人辦完喜事回家發現遭闖空門，立刻報警處理，警方清點發現共被偷走20萬元現金、胸針、珍珠項鍊及包包等，並根據監視畫面循線逮獲施、張二人，新北地檢署今日依毀越門扇竊盜罪嫌將施、張二人起訴。

(中時)