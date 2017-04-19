謝依涵獲判無期徒刑定讞 呂炳宏：真相石沉大海
八里媽媽嘴雙屍命案19日最高法院駁回檢方上訴，判決謝依涵無期徒刑定讞，當年被捲入命案的媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏，得知判決結果時驚呼「我以為會更審」，隨即感慨表示，謝依涵犯案動機仍有疑點尚未釐清，謀財害命的判定未解除他心中的疑惑，但隨著判決定讞，真相也石沉大海。
謝依涵遭判無期徒刑定讞消息傳出，當時人正在台北市上課的呂炳宏接受電訪時表示，法官認為謝依涵殺害乾爹陳進福是「謀財害命」，但陳進福每年給謝依涵90多萬元生活費，如果只是為了錢，根本不會貿然斬斷金援，謝依涵的犯案動機至今令他不解。
呂炳宏感慨的說，社會大眾都只在乎判決結果，他最在乎的卻是整起案件的真相，原本以為會發回更審，可惜卻在疑點釐清前判決定讞，真相就此石沉大海，謝依涵與陳進福的「特殊關係」是什麼，恐怕只有當事人和死者知道了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。