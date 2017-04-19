謝依涵獲判無期徒刑定讞 呂炳宏：真相石沉大海

呂炳宏感慨說，隨著判決定讞，真相也石沉大海了。（資料照片，陳心瑜攝）

八里媽媽嘴雙屍命案19日最高法院駁回檢方上訴，判決謝依涵無期徒刑定讞，當年被捲入命案的媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏，得知判決結果時驚呼「我以為會更審」，隨即感慨表示，謝依涵犯案動機仍有疑點尚未釐清，謀財害命的判定未解除他心中的疑惑，但隨著判決定讞，真相也石沉大海。

謝依涵遭判無期徒刑定讞消息傳出，當時人正在台北市上課的呂炳宏接受電訪時表示，法官認為謝依涵殺害乾爹陳進福是「謀財害命」，但陳進福每年給謝依涵90多萬元生活費，如果只是為了錢，根本不會貿然斬斷金援，謝依涵的犯案動機至今令他不解。

呂炳宏感慨的說，社會大眾都只在乎判決結果，他最在乎的卻是整起案件的真相，原本以為會發回更審，可惜卻在疑點釐清前判決定讞，真相就此石沉大海，謝依涵與陳進福的「特殊關係」是什麼，恐怕只有當事人和死者知道了。

(中時)