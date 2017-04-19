警方募監視器維護治安 縣議員掏腰包支持

虎尾警分局保防組長許智偉積極維護地方治安，協請地方人士捐助監視器，縣議員陳俊龍肯定警方用心，捐助1組監視器裝設在北溪里龍安宮前方路口，19日完成驗收，警民合作、傳為美談。

監視器是守護社區的利器，除協助警方破案外、更兼具默默守護社區功能，各鄉鎮都極力爭取裝設，但礙於經費有限無法全面裝設，所以需靠民間企業或熱心人士捐贈。

虎尾警分局保防組長許智偉等人，日前為此拜訪縣議員陳俊龍，協請裝設監視器事宜，陳俊龍世居虎尾鎮大屯里，家族對於維護社區治安不遺餘力，肯定警方的用心欣然答應。

陳俊龍贊助經費配合警察局在北溪里龍安宮前方路口，設置一組路口監視器，今天監視器完成驗收，陳俊龍特別前往該路口了解使用情況，轄區民眾得知陳俊龍與警方的用心，紛紛給予肯定。

(中時)