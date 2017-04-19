集資助圓夢 農業好點子競賽開跑

群眾集資助「農」圓夢，2017農業好點子競賽開跑。（農委會提供）

為推動農業創新及鼓勵創業精神，農委會特舉辦「農業好點子群眾集資競賽」，此競賽104年共促成24個團隊，並成功募得868萬元，今年再度於4月1日至10月31日辦理，並特別給予首獎團隊創新提案補助與參訓名額、開放參賽團隊於國內外各集資網站募資，另額外獎勵智慧農業、循環農業及農業開放資料應用之提案，競賽總獎勵價值高達120萬元，期吸引創意好手投入農業。

農委會表示，全球群眾集資案件已超過135萬件，累積集資總金額超過新臺幣1,738億元。群眾集資平臺不僅提供創業資金，亦為創業者測試市場反應的工具，相當符合青年創業需求，例如，104年參賽的【山茶堂】創辦人劉倪維就曾表示：「如果當初不是上flyingV 募資，獲得許多朋友的幫助和贊助，或許山茶堂永遠不會存在！」。此外，透過政府競賽活動之宣傳，亦有助創業團隊打響品牌知名度，例如參賽團隊【花田囍彘】104年拿下競賽「評審團」、「粉絲最愛」及「超級吸金」獎項後，受到媒體關注，品牌知名度大大提升，產品更於頂級超市Jasons market place上架販售。

農委會說明，為使團隊創業路途更加順暢，本屆競賽各類首獎團隊將獲得價值20萬元之「科技農企業多元創新提案」補助計畫，以及「科技農企業經營管理菁英班課程」或「農業科技跨領域人才培訓-國際班」參訓保障名額。另，因應越來越多團隊利用自有網站進行獨立集資，以及優秀集資專案傾向於國外集資網站提案，本屆競賽爰不限定參賽團隊募資之網站。此外，提案主題如符合本屆競賽之指定主題－智慧農業、循環農業及農業開放資料應用，將有機會額外獲得1萬至6萬元之獎勵金。農委會補充，為發掘更多農業開放資料應用之參賽團隊，將密切與第2屆臺灣農業黑客松及Open Data創新應用競賽合作，以鼓勵資訊高手前來參賽。

農委會表示，本屆競賽才剛開跑，就已接到許多團隊表示參賽意願，例如來自屏東的青農陳健福，將以音樂節為平臺串聯各地青農，並用音樂喚醒民眾對農業與土地的重視，另有FCARE創辦人林富裕將與荒野保護協會聯手，號召民眾誓言消滅「綠癌」小花蔓澤蘭，並用以製作小黑蚊防蚊液，回饋支持活動之贊助者。為提升這些創意募資案之成功率，農委會4月至7月間將在北、中、南、東各區辦理7場次提案工作坊，指導參賽者提案技巧，並透過成功募資經驗的分享，使募資內容更加完備，以吸引更多贊助人支持。

(中時)