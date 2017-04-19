搶寶石還債 檢警揪出共犯
上個月底發生的成功鎮寶石藝品店搶案，伍姓嫌犯用石頭砸昏店主後，立即大舉蒐刮藍寶石、藝品等，店家估計損失超過500萬元，警方在案發3天內將伍嫌拘提到案，但多數贓物下落不明，檢警抽絲剝繭後，今天再到劉姓共犯家中，起出大批贓物，全案終於宣告破案。
警方調查劉嫌與伍嫌有債務關係，伍嫌以撿寶石、雅石為業，劉嫌於是提議伍嫌去搶寶石藝品店還債，雙方一同計畫搶案，伍嫌得手後將大部份贓物交給劉嫌，並逃往南投躲避查緝，但最後仍被警方揪出，並聲押獲准。
伍嫌對於贓物的去處都再三強調已經銷贓，但警方根據伍嫌的逃逸路線，發現案發後他還到花蓮縣富里鄉短暫停留，警方調閱監視器畫面，鎖定劉嫌涉有重嫌，今天由地檢署檢察官指揮執行拘提及搜索，一舉將劉嫌及多數贓物帶回，起出藍寶原石2塊、寶石飾品21枚等贓物，讓搶案順利宣告偵破。
(中時)
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