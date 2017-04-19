高市電器公會辦家電展，過季家電Outlet價

今年家電買氣低迷，為刺激消費，高市電器公會舉辦的家電展，將祭出1折起優惠。（林宏聰攝）

經濟不景氣，民眾買家電趨於保守，高雄市電器商業同業公會將於21日至24日，在高雄巨蛋體育館舉辦「3C節能家電暨空調大展」，首度規畫「Outlet精品家電館」，祭出下殺1折起超低優惠，現場並提供家電免費健檢服務，替消費者省下300至500元檢測費用。

高雄市電器公會理事長蔡志亮指出，根據大賣場、百貨業統計，今年家電買氣比去年同期皆減少30％以上，主要原因是今年沒有節能補助，夏季又來得比較慢，加上大環境欠佳，民眾家電壞了也捨不得丟掉買新的，能修則修。

他表示，因此今年公會舉辦的「3C節能家電暨空調大展」，處處替消費者省荷包，除了開放免費參觀之外，展場也首度規畫120多坪「Outlet精品家電館」，低價展售過季家電，部分限定商品如吹風機、吸塵器、電風扇、補蚊拍等更只要1折。

此外，多數家電過保固期後，送到維修服務站檢查，一般會收300元至500元檢測費，今年展場提供免費家電健檢服務，民眾將家中舊電器送到現場即可檢測，還可預約大型家電健檢，將有專人到府服務。

「3C節能家電暨空調大展」規畫智慧科技家電區、冷凍空調電機區、綠色節能設備區、行動通訊產品區、3C資訊電腦區、LED照明器具區、數位保全科技區、綜合周邊配件區等，共有超過百家國內外知名家電品牌參展。

展覽期間於指定攤位消費滿 1萬元，即可現買現折1000元，其他優惠詳情，可上活動官網查詢。

(中時)