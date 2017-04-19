華航「三熊友達號」亮相，台日合作拚觀光

陳菊代表台灣民眾送上平安符，表達對日本熊本縣震災復原狀況的關心。（林宏聰攝）

「三熊友達號彩繪機」，將熊本熊、台灣喔熊、高雄熊3個超人氣吉祥物彩繪在機身上，19日在小港機場正式發表。（林宏聰攝）

中華航空、交通部觀光局、高雄市政府、日本熊本縣廳合作「三熊友達號彩繪機」，將熊本熊、台灣喔熊、高雄熊3個超人氣吉祥物彩繪在機身上，19日在小港機場正式發表，5月26日即將首航，盼為台日之間觀光交流更進一步加溫。

交通部觀光局長周永暉、高雄市長陳菊、華航董事長何煖軒均出席這場彩繪機揭幕儀式，熊本熊、台灣喔熊、高雄熊超「萌」登場，與華航空姐大跳熱舞，最後大合照時，3隻熊還不斷跳躍、揮手，擺明要和台上來賓們搶鏡頭。

陳菊表示，2016年台灣到日本觀光客有429萬人，但日本來台灣遊客只有189萬人，其中更只有35萬3000多人到高雄，她當場拜託交通部觀光局，未來國際行銷時，不要只介紹台北，「也要給高雄、給南台灣一個機會」。

適逢熊本最近舉行震災復興周年紀念，活動現場透過視訊，向熊本縣知事蒲島郁夫表達關心，陳菊並致贈平安符；蒲島郁夫在鏡頭前表示，境內高速公路28日將全部復原、各景點也在穩步復甦，很感謝台灣民眾在震災期間的援助。

華航737-800「三熊友達號彩繪機」座位數包括商務艙8席、經濟艙150席，每周三班飛航高雄─熊本，機身彩繪以「三熊作伙一起PLAY」為主軸，右機身背景有高雄地標85大樓、紫斑蝶，左機身則為日本九州春天櫻吹雪美景及熊本城、阿蘇火山。

(中時)