華航「三熊友達號」亮相 台日合作拚觀光
中華航空、交通部觀光局、高雄市政府、日本熊本縣廳合作「三熊友達號彩繪機」，將熊本熊、台灣喔熊、高雄熊3個超人氣吉祥物彩繪在機身上，19日在小港機場正式發表，5月26日即將首航，盼為台日之間觀光交流更進一步加溫。
交通部觀光局長周永暉、高雄市長陳菊、華航董事長何煖軒均出席這場彩繪機揭幕儀式，熊本熊、台灣喔熊、高雄熊超「萌」登場，與華航空姐大跳熱舞，最後大合照時，3隻熊還不斷跳躍、揮手，擺明要和台上來賓們搶鏡頭。
陳菊表示，2016年台灣到日本觀光客有429萬人，但日本來台灣遊客只有189萬人，其中更只有35萬3000多人到高雄，她當場拜託交通部觀光局，未來國際行銷時，不要只介紹台北，「也要給高雄、給南台灣一個機會」。
適逢熊本最近舉行震災復興周年紀念，活動現場透過視訊，向熊本縣知事蒲島郁夫表達關心，陳菊並致贈平安符；蒲島郁夫在鏡頭前表示，境內高速公路28日將全部復原、各景點也在穩步復甦，很感謝台灣民眾在震災期間的援助。
華航737-800「三熊友達號彩繪機」座位數包括商務艙8席、經濟艙150席，每周三班飛航高雄─熊本，機身彩繪以「三熊作伙一起PLAY」為主軸，右機身背景有高雄地標85大樓、紫斑蝶，左機身則為日本九州春天櫻吹雪美景及熊本城、阿蘇火山。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。