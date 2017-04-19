利澤地熱電廠環評過關 排碳量減35萬噸

蘭陽地熱資源公司的地熱發電機組，在宜蘭大學清水地熱試驗平台發電運轉。（蘭陽地熱資源公司提供）

環保署今召開環評大會，通過宜蘭五結鄉利澤工業區內的「利澤地熱電廠開發案」環評案，是首例地熱電廠通過環評。開發單位蘭陽地熱資源公司預估，2025年裝置容量可達10.1萬瓩，每年可發8億度的電，且二氧化碳排放量比一般火力發電廠少35萬噸。

蘭陽地熱資源公司表示，此案104年1月提出環評申請，歷經4次專案小組，2次專家大會，3次環評大會，最後終於成功過關，電廠總開發面積為1.49公頃，建廠完畢後將有11口地熱井，井深6公里，井底直徑約30公分。

蘭陽地熱資源公司指出，電廠採用新型的封閉迴路熱能收集技術，只取熱，不抽取地下水，可免於引發地層下陷或海水倒灌，也未設鍋爐，不會出現一般電廠的鍋爐爆炸問題，且用於發電的熱水將流入井下循環系統，並採氣冷式冷卻，熱水不向外排放，沒有熱汙染。

蘭陽地熱資源公司董事長高成炎表示，利澤地熱電廠最終總發電目標為10.1萬瓩，此數字相當於核二廠一部機組裝置容量的1成，11口地熱井全部建置好需要100億元的經費，他仍會努力籌措資金，也希望政府能投資挖掘第一口井。

高成炎指出，核二廠及核四廠底下也是火山，地熱發電一但成功，未來核二、核四除役後，也可以考慮轉型成地熱電廠，政府可朝此方向研議，畢竟海上風機裝置容量0.1萬瓩要投資1.5億、核四0.1萬瓩要投資1.5億，反觀地熱只要1億，又能夠24小時穩定運作，很適合台灣發展，無奈前瞻基礎建設計畫當中未見地熱，相當可惜。

今日環評大會經過綜合考量，認定已無《環境影響評估法》的疑慮，也不須再進行第二階段環境影響評估。但在審查過程中，仍有專家認為當地鄰近地震帶，擔心引發地震，要求在施工過程中增設地震觀測儀，蘭陽地熱資源公司也同意執行。

(中時)