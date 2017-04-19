新北申設寵物業許可證須考照 5月1日開始

新北市動保處4月19日邀集轄內345間寵物業者召開「新北寵物業5新計畫」說明會。（新北市動保處提供）

新北市動保處今年制定「新北寵物業5新計畫」，若要申請寵物業許可證者須參加考試；現有業者每年須參加2小時生命教育、《動保法》相關課程才能換照，今日舉辦說明會後確定，將從5月1日開始執行。

動保處表示，5月1日起所有在新北市新申請寵物業執業者，其負責人與專任人員皆需參加動保法規考試、特約獸醫師醫療諮詢、設置寵物登記站、購買寵物前飼主責任教育及退役犬隻管理等5大重要項目，無法配合政策執行者，動保處將不再發放寵物業許可證。

另業者應聘請特約獸醫師替寵物施打疫苗，寵物公會也會設置「寵物登記站」，民眾購買寵物後，業者就要完成登記，清楚寵物流向。

(中時)