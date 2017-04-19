台南藝術節 走進老爺行旅「開房間」看展
月底，台南老爺行旅邀您「開房間」看稻草人舞團的跨界演出！
台南藝術節邁入第6年，26日至30日邀民眾走進台南老爺行旅，穿梭3個房間，一睹稻草人舞團與光雕動畫藝術家徐志銘、纖維裝置藝術家曾啟庭、視覺裝置藝術家羅文君、聲音創作藝術家陳明澤，如何將3間客房打造成為夢境之地，每一間房各有一齣秀，讓人感受在劇場之外、與表演者融合為一體的特別感覺。
稻草人舞團《不．在場》特定場域演出，場地設於台南老爺行旅的電梯、客房樓層大廳、走廊及3間客房，每間房各有一個表演主題，觀眾隨著舞者腳步，一路從大廳、進入客房，遊走過程，置身其中的觀眾，也彷彿展開一場奇幻旅程。
其中一間房，是由曾啟庭設計的魔幻客房，一踏進房間，立刻被白色纖維遮蔽視線，好像誤入迷霧森林，舞者則藏身一層黑色隔幕之中，觀眾只能透過小視窗，窺探舞者演出，台南市文化局副局長周雅菁與台南老爺行旅總經理唐伯川跟著體驗，忍不住直呼「很另類！好特別！」
由於每個房間只可容納24名觀眾，加上另類表演模式受到矚目，票一開賣隨即售罄，為了讓更多觀眾有機會一睹《不．在場》於，稻草人也於26日至30日每晚7時30分及9時再追加開放3個名額。
台南老爺行旅勇於嘗試不同的藝文合作，此次提供場地，也將3個房間空出來半個月，對於客房就是命脈的飯店業者而言，是很大的犧牲。
總經理唐伯川說，台南擁有深厚文化累積，本著成為台南在地文化平台為目標，長期重視藝文，他坦言，推廣文化意識不是一件容易的事，但願意攜手與喜愛文化的人士，完成夢想。
(中時)
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