《赤壁賦》躍上成功大學圖書館牆面
修繕工程、藝術創作，原本風馬牛不相及，成功大學圖書館發揮巧思，將兩者巧妙連結一起，透過藝術創作讓修繕工程更圓滿！
成大總圖書館近期修繕一樓大廳曲面屏風牆，擅長書法的成大建築系吳玉成副教授擔大任，他用純熟草書寫下宋朝「赤壁賦」，躍上曲面牆，為牆面添文采，也為學子帶來文學視覺饗宴。
成大圖書館19日上午在圖書館大廳舉行「赤壁賦」書法牆創作發表會， 館長王健文表示，2016年年初台南強震，館內石材板牆面部份浮凸，與總務處討論各種修復方式，大面積的石材板可採植筋、打洞、填平法，但曲面牆的石材板面積小，不適合同一工法，多次思量與評估選擇包模法，希望藉此修繕，讓曲面牆更具文藝性。
透過邀請校內書法大師吳玉成副教授為牆面添文采，吳玉成慷慨應允，才有今日藝術創作表現修繕工程，他也期待吳玉成副教授未來能有永久性的書法、篆刻等作品在圖書館。
吳玉成表示，雖然自己喜歡寫字，但為圖書館寫赤壁賦是一大挑戰，字體大、篇幅長之外，歷代書法大師如蘇東坡、文徵明等都寫過，接受圖書館邀請，是寫小字再放大輸出，拿到圖書館現場，愈看愈不滿意，當下決定重寫一次，但也不很滿意，可是拿到現場又覺不差，是非常特別的經驗。
「赤壁賦」採用近似朱紅，原先試過綠色、金色等，朱紅色是王健文館長決定的，效果理想，很棒的決定。
(中時)
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