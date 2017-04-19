破屋不堪居住 教會及華山幫修繕
台東鹿野鄉72歲的老翁王文成，獨居在超過70年的老厝中，不過去年尼伯特風災後，老屋漏水嚴重，玻璃門窗也多處碎裂，19日瑞源基督長老教會與華山基金會鹿野站共同聯手，一同為老翁修繕老屋，希望他能住得安心。
「這房子要怎麼住？」王文成的老厝十分破舊，屋頂的鐵皮薄又生鏽，牆面也僅是薄薄的木板夾層，居住環境克難，尼伯特風災後屋況更是雪上加霜，甚至只用繩索拉住帆布，減緩屋頂漏水情況。
王文成在小學時因為高燒，造成聽力嚴重受損，僅靠拾荒維持收入，根本無力修繕房屋。華山基金會從5年前就開始訪視王文成，知道老翁無力修繕房屋後，也開始尋求資源協助，加上瑞源基督教會的協助，今天共有10多名義工，一同協助老翁重建家園。
義工們先將王文成的家具、衣服等搬出戶外，先大掃除後，再由義工們粉刷牆面。而老屋的玻璃大多已經碎裂，在玻璃師傅現勘後，決定更換為不易破裂的壓克力材質，可以擋風又不會破裂。
瑞源基督長老教會林俊明指出，王文成是教友，看到他住的環境，許多教友都感到很不捨，尤其擔心萬一屋頂垮了要怎麼辦？但因為老厝並非王文成所有，家族也無力修繕，目前正在尋求資源希望能找到堪用的貨櫃屋，讓王文成可以住得安全、舒適。
(中時)
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