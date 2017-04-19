新大學多元入學方案 申請入學參採學習歷程
配合12年國教課綱實施，教育部今天核定招聯會所提的「大學多元入學方案」，未來繁星推薦從現行3月延後至4月辦理，申請入學從3~5月初調整至5月初~6月初；此外，申請入學第一階段篩選不再純看考生學測成績，也會參採部分學習歷程檔案。
原本12年國教課綱107年實施，這項新大學多元入學方案就配合在110年上路，不過教育部表示，現在12年國教課綱實施時程可能延後1至2年，新大學多元入學方案會跟著連動，譬如課綱若延後至108年實施，新大學入學方案就延到111年上路。
招聯會之前提出新的「大學多元入學方案」，用了X（新型學測）、Y（分科測驗）、P（綜合學習表現）等，將考生及家長搞得昏頭轉向，教育部今天核定的內容，摒棄X、Y、P字眼，現在的特殊選才、學測、繁星推薦、申請入學，以後繼續沿用，唯一有變的是將「指考」改成「分科測驗」。
教育部高教司長李彥儀表示，為避免干擾高三生的學習，新的「大學多元入學方案」，將繁星推薦從3月延後到4月、申請入學從3~5月初調整至5月初~6月初，其他如學測、指考轉成的分科測驗等時程不變動。申請入學時程，107年會先延後1~2周，108年再延後2周，逐步達到5月初~6月初辦理的目標。
12年國教課綱實施後，高中生有多一點選修空間，大學申請入學配合改變。李彥儀說，現在大學申請入學第一階段篩選完全看學測成績，未來則改成看學測成績及部分學習歷程檔案（如高中選修狀況），至於各占篩選時多少比重，由招聯會和大學去討論。
此外，為減輕學生負擔，教育部將在108年試辦申請入學採計考科從最多5科降至4科，未來希望至多採計3科。不過李彥儀說，申請入學採計3科要慢慢推動，目前沒有設定達成目標的時間表。
(中時)
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