品牌授權夯 故宮國寶台灣文博會創意登場

國立故宮博物院文創品在2017台灣文博會登場，備受注目。

國立故宮博物院第三度現身台灣文博會，一同以台灣品牌授權向世界發聲！故宮於會場除了展示引來各家小編瘋狂求親的「蓮花泡麵碗」、復刻版的「龍藏經」和「永樂大典」以及歷屆國寶設計大賽得獎作品等外，今年還特別規劃VR虛擬實境體驗區，並設置專區提供文創產業人士了解故宮的授權機制。展覽即日起至4月23日，歡迎全民共同參與。

故宮復刻版「龍藏經」和「永樂大典」。

造成大轟動的蓮花泡麵碗。

故宮於現場推出名畫VR體驗區。

文創新體驗 VR賞名畫

為提供更多元豐富的文化體驗，故宮本次參展特別推出VR虛擬實境體驗，包括：「神遊幻境」、「自敘‧心境」、「郎世寧與清明上河圖」共3區，結合古典、科技與現代巧思，創造文物的新生命力，讓觀眾突破人類既有的感知經驗與限制，感受文物與科技結合之魅力。

故宮文創秘笈大公開 歡迎各界洽談利用

目前與故宮合作產製或開發文創商品的業者約計200餘家，為讓更多廠商進一步瞭解如何利用故宮國寶，現場並設置洽談專區，讓文創產業人士進一步瞭解故宮圖像授權、影音授權、品牌授權及出版授權等各項機制，及提供廠商洽談各項授權業務，期望能透過本次展覽，吸引國內外民眾參與。此外，除既有機制介紹推廣，故宮更期待不同業界之專業人士參與故宮文創平台，提出各項合作授權或異業結盟的可行性，歡迎電視影集、電影、小說、繪本等等不同領域廠商洽談合作，一同參與發想，創造文創產業發展的高峰，厚實台灣的文化能量。

(中時電子報)