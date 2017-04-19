批立院陳抗警力調度荒謬 綠委轟警高層要檢討
反年改群眾今包圍立院各入口，不讓立委、助理跟公務員進入立院內開會，甚至追打立委跟縣府官員，但警政署從周一就部署大批警力，上午仍發生不少衝突，引發綠營內部檢討聲浪。
據了解，政院高層對今日陳抗的基調是「不引發衝突，低調維安」，但不少綠委私下抱怨，事先根本未得知警力如何佈置、是否有安全路徑可進入立院。遲至上午8點半，仍有10餘人被困在青島二館，無法順利進入立法院開會，甚至還有人建議是否搭警車比較安全。
有綠委私下直言，警政署的調度根本把入口鎖死，反讓抗議者可以「甕中捉鱉、守株待兔」，把官員抓得正著，非常荒謬；部分員警雖未與抗議民眾衝突，卻眼睜睜看著立院助理、公務員、媒體被反年改群眾包圍，更是奇怪。
綠委林靜儀說，警方設拒馬原本目的是要隔絕抗議者，但反而入口沒幾個，導致立委無法進入院區，甚至封鎖區內還有抗議者，「等著打我們委員」。林質疑，警政署跟台北市警局調度頗有問題，導致零星衝突不斷。
遭毆的綠委王定宇則說，拒馬根本沒用，反而把警力為在鐵絲網內，他目睹不少記者、助理、立院員工都被抗議者圍堵，但第一線的員警反而有點旁觀，「縱容不會感謝，只會升高犯罪動機」。王說，基層員警非常辛苦，但警政署跟台北市警局高層思考不周，「有大大檢討的必要」。
綠委鄭運鵬建議，今天的陳抗雖沒違法，但目的是限制人員自由，屬於非議事杯葛，超過一般合理陳情的範圍；未來警方應該要淨空部分道路，並且機動調度，才能避免圍堵憾事。
(中時)
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