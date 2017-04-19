異位性皮膚炎發作起來要人命 快找醫師
家住花蓮小明才11個月大，兩個禮拜前嘴巴腫得像小香腸，周邊還有小疹子，雖就醫多回，但症狀改善不大，有醫師說是感冒，也有說是皮膚炎、口水疹、鼻涕疹引起，但總是不好，棉被還染了血跡斑斑，日前媽媽抱回娘家彰化秀傳紀念醫院，診斷罹患的是異位性皮膚炎，還併發皰疹病毒感染，如延誤就醫，小生命會有危險。
小明經治療恢復了健康，今天媽媽帶小明來醫院回診，另位遭金黃色葡萄球菌感染發病的小孩也康復，醫師感受到家有異位性皮膚炎的小孩，家長很辛苦，今天醫院也送蛋糕提前為媽媽們慶祝母親節。
彰化秀傳紀念醫院小兒過敏科主任楊樹文說，異位性皮膚炎表皮缺乏保濕因子，導致皮膚摸起來粗糙，再加上表皮結構鬆散，各種外來物質容易穿透皮膚到達深層，如遇到過敏原，就容易發病，異位性皮膚炎的孩子一碰到較髒被子或床就全身發疹癢起來。如果感染了皰疹病毒後容易造成全身性的感染，有的小孩出現發燒、淋巴結腫大。
不只如此，病毒也會接著侵入身體各個重要器官造成嚴重傷害，例如腦部、肺臟、肝臟、眼睛失明等，也容易讓其他細菌例如金黃色葡萄球菌進入體內造成蜂窩性組織炎或敗血症，如果沒有盡快接受適當治療，死亡率可以達到 10％以上。
楊樹文指出，皰疹性濕疹最常發生在2至4歲的異位性皮膚炎孩子身上，先在臉上、身體上或四肢出現一叢叢又刺又癢水泡，水泡破掉後會變成「中央凹陷的潰傷」，看來像被小型機關槍連續射擊後小傷口。提醒家長不要用臉書問臉友，要直接找兒童過敏科醫師。
(中時)
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