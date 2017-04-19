多元文化遊戲展 一起「童」遊剝皮寮
世界上最古老的棋藝遊戲是什麼？印度的「蛇梯棋」和韓國遊戲「尤茨」怎麼玩？越南和台灣的毽子又有什麼不一樣？台北市鄉土教育中心這個月安排「多元文化遊戲展」，來一趟剝皮寮，就可以更認識各種遊戲！
台北市鄉土教育中心、老松國小與中華民國遊戲協會共同辦理「童遊剝皮寮：多元文化遊戲展」，展示比較常見的日本、韓國童玩，也納入許多新住民國家的遊戲文化。
舉例來說，萬華是台北最早的發源地，包括「葫蘆運」早期萬華人常玩的遊戲，現在已經漸漸失傳；韓國「尤茨」，在漢、晉時期稱「四維戲」的遊戲，是朝鮮族與南北韓等地流行的傳統遊戲；和世界上名列十大重要桌遊的古老遊戲「播棋」、「蛇梯棋」、「十字棋」等，其中「播棋」甚至可追溯到西元4世紀的埃及。
另外，展場也可以看到印度皮影戲、韓國假面、香港五毒玩偶、印尼婆羅洲長屋等民間傳統工藝品，以及特殊的體育競技活動，像是亞運會正式比賽項目之一的籐球、越南的毽子、澳洲特有的足球、運動玩家視為手部極限運動代表的日本劍玉等。
鄉土教育中心表示，展覽自即日起至6月11日止，星期二至星期日上午9時至下午5時，免費開放參觀。展覽期間，鄉土教育中心也規劃出一系列專題講座等推廣活動。
(中時)
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