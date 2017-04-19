全國技能競賽北區分區賽 20日起登場

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署承辦「第47屆全國技能競賽北區分區賽」，20日起將在分署園區訓練場、幼獅訓練場、萬能科大、永平工商、桃園農工、木柵高工、中華科大新竹校區、東南科大、台北職能發展學院、康寧大學及三重高工等11地同步舉行，為期2天的賽事，成績將在22日上午10時30分於分署活動中心及官網、勞動部技檢中心官網揭曉。

北區分區賽今年共有41個職類、1054名選手報名，在北、中、南三區中，競賽人數最多。桃竹苗分署則派出397位培訓選手參賽，希望締造佳績。

桃竹苗分署長丁玉珍表示，全國技能競賽是年度技職盛事，將選拔出優秀技職選手，出國比賽，為國爭光。勞動部致力推廣技職，引起學校、家長重視，鼓勵子女或學生加入技職選手的培訓，透過技能競賽洗禮，為職涯鍍金。企業也積極培訓或延攬選手，以提升企業的技術與研發能力，因此讓技職教育備受各界關注。

桃竹苗分署提醒即將於20日報到的選手，請務必攜帶報到通知單及國民身分證或駕照、健保卡及提名單位證明文件辦理選手報到。

(中時)