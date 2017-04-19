金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋

金門峰上村獨特的「祭蜂」祈福儀式，善男信女搶拾象徵「紅」運當頭的紅鴨蛋。（李金生攝）

這位媽媽開心表示，她很幸運搶到6枚紅鴨蛋和皮蛋。（李金生攝）

金門縣文化局文資委員黃振良老師說明「祭蜂」的由來。（李金生攝）

峰上天后宮的媽祖神轎遶境巡安。（李金生攝）

峰上村的「祭蜂」祈福儀式，相傳至今已有數百年歷史。（李金生攝）

鄉老鄭輪（右）詳細說明「祭蜂」的歷史典故和供品種類。（李金生攝）

峰上村的「祭蜂」祈福儀式，洋溢地方民俗特色。（李金生攝）

民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋。（李金生攝）

民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋之一。（李金生攝）

民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋之二。（李金生攝）

民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋之三。（李金生攝）

民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋之四。（李金生攝）

有人被「臭酸水」潑得一身溼，照樣很開心！（李金生攝）

紅鴨蛋象徵好運連連，這位媽媽好高興。（李金生攝）

3位在峰上連服役的退伍戰士，專程返金參加「祭蜂」。（李金生攝）

善男信女開心分食紅鴨蛋，也分享福氣和喜氣。（李金生攝）

金門峰上村相傳位於「蜂穴」上，村民在每年農曆3月23日媽祖生當天，都會舉辦獨特的「祭蜂」祈福儀式，善男信女在2頂神轎激烈搖晃如蜂翼中，哄搶象徵「紅」運當頭、健康平安的「紅鴨蛋」，成為相沿已有數百年歷史，台閩地區僅見的特色地方民俗。

縣文化局去年委由專家調查，今天並邀請文資委員履勘和紀錄「祭蜂」過程，規畫提報為金門縣無形文化資產。

這項饒富民俗情趣的廟會活動是在媽祖巡境、鎮五方及安門符之後，在峰上天后宮廣場登場，廟方安排2頂神轎排成「八」字形，激烈搖晃有如蜂翼，再由鄉老丟出紅鴨蛋、皮蛋、紅粿和中間壓凹的糖粿，讓蜂擁而上的善男信女搶拾。

在哄搶的過程中，鄉老也不斷潑出「臭酸水」（餿水），搶拾紅鴨蛋的大人、小孩，一不小心就可能「中彈」，讓旁邊圍觀的鄉親看得哈哈大笑，整個過程只有短短十來分鐘，卻十分激烈、有趣。

當地耆老鄭輪指出，相傳峰上村位於「蜂穴」上，當地早在明朝設置巡檢司時，就有「祭蜂」祈福儀式，搶到紅鴨蛋和皮蛋，均象徵「紅」運當頭、好運連連，糖粿則象徵金錢和財運，紅粿拿去餵食禽畜，則可保佑六畜興旺，就算被「臭酸水」潑到，也有讓人皮膚、五官美美，變「水」的神效。

當地村民扶老攜幼開心加入「祭蜂」之外，連在峰上當過兵的戰士，都對這項獨特的民俗十分懷念，今天就有鐘貫升、劉萬熙和蔡清文等3位退伍老兵專程返金參加，再回味軍旅生涯中難得的金門回憶。

(中時)