中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋

中時
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
金門峰上村獨特的「祭蜂」祈福儀式，善男信女搶拾象徵「紅」運當頭的紅鴨蛋。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
這位媽媽開心表示，她很幸運搶到6枚紅鴨蛋和皮蛋。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
金門縣文化局文資委員黃振良老師說明「祭蜂」的由來。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
峰上天后宮的媽祖神轎遶境巡安。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
峰上村的「祭蜂」祈福儀式，相傳至今已有數百年歷史。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
鄉老鄭輪（右）詳細說明「祭蜂」的歷史典故和供品種類。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
峰上村的「祭蜂」祈福儀式，洋溢地方民俗特色。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋之一。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋之二。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋之三。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
民眾在神轎激烈搖晃中，身手俐落搶拾紅鴨蛋之四。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
有人被「臭酸水」潑得一身溼，照樣很開心！（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
紅鴨蛋象徵好運連連，這位媽媽好高興。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
3位在峰上連服役的退伍戰士，專程返金參加「祭蜂」。（李金生攝）
金門峰上村「祭蜂」 民眾瘋搶紅鴨蛋
善男信女開心分食紅鴨蛋，也分享福氣和喜氣。（李金生攝）

金門峰上村相傳位於「蜂穴」上，村民在每年農曆3月23日媽祖生當天，都會舉辦獨特的「祭蜂」祈福儀式，善男信女在2頂神轎激烈搖晃如蜂翼中，哄搶象徵「紅」運當頭、健康平安的「紅鴨蛋」，成為相沿已有數百年歷史，台閩地區僅見的特色地方民俗。

縣文化局去年委由專家調查，今天並邀請文資委員履勘和紀錄「祭蜂」過程，規畫提報為金門縣無形文化資產。

這項饒富民俗情趣的廟會活動是在媽祖巡境、鎮五方及安門符之後，在峰上天后宮廣場登場，廟方安排2頂神轎排成「八」字形，激烈搖晃有如蜂翼，再由鄉老丟出紅鴨蛋、皮蛋、紅粿和中間壓凹的糖粿，讓蜂擁而上的善男信女搶拾。

在哄搶的過程中，鄉老也不斷潑出「臭酸水」（餿水），搶拾紅鴨蛋的大人、小孩，一不小心就可能「中彈」，讓旁邊圍觀的鄉親看得哈哈大笑，整個過程只有短短十來分鐘，卻十分激烈、有趣。

當地耆老鄭輪指出，相傳峰上村位於「蜂穴」上，當地早在明朝設置巡檢司時，就有「祭蜂」祈福儀式，搶到紅鴨蛋和皮蛋，均象徵「紅」運當頭、好運連連，糖粿則象徵金錢和財運，紅粿拿去餵食禽畜，則可保佑六畜興旺，就算被「臭酸水」潑到，也有讓人皮膚、五官美美，變「水」的神效。

當地村民扶老攜幼開心加入「祭蜂」之外，連在峰上當過兵的戰士，都對這項獨特的民俗十分懷念，今天就有鐘貫升、劉萬熙和蔡清文等3位退伍老兵專程返金參加，再回味軍旅生涯中難得的金門回憶。

(中時)

關鍵字：金門峰上村蜂穴紅鴨蛋祭蜂
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。