統一、兄弟之戰 鄭凱文、史耐德抗議好球遭驅逐
統一獅與中信兄弟今在新莊棒球場交手，中信先發投手鄭凱文因不滿好球帶，將球丟到看台，總教練史耐德也上場抗議好球帶，紛紛遭到驅除出場。
此役3局上，鄭凱文面對朱元勤時，投出第一球主審未判好球，鄭凱文接到捕手手回傳球後，先將球丟起拍到地上，受到主審警告，隨後史耐德上場抗議好球帶，立即遭到主審驅逐出場，鄭凱文也將球丟往三壘側界外區，主審隨即以抗議不當將鄭凱文驅逐出場。
根據棒球規則【8.02(a)原註】（原9.02(a)原註)，總教練、教練及球員不得自選手席、壘指導區、守備位置或壘離開，去爭論壞球或好球的判定。若為提出異議開始向本壘接近時，裁判員應先給予警告，若繼續靠近本壘時，應將其驅逐離場。
(中時電子報)
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