10年侵吞美亞鋼管1億元貨款 業務員判4年徒刑
老牌的鋼管工廠「美亞鋼管」爆出業務員簡文通、課長吳中秋居然輕易侵吞公司1億4000多萬元收取帳款，新北地院今依業務侵占罪將私吞1億635萬元的簡文通判4年徒刑、暗槓3650萬元帳款的吳中秋判2年6月徒刑。
1959年成立的台灣美亞鋼管公司，近年風波不斷，自2004年9月在美亞五股公司擔任業務專員的簡文通，到職後就將2000萬元帳款娜為己用，卻未被公司查出，之後簡文通陸續將經手的數家客戶帳款私吞，將新收帳款充作屆期帳款作為掩飾。
隨著侵吞金額越來越多，簡文通又以低於公司定價方式對客戶報價並預收貨款，再向不知情的蔣姓、范姓等人士借用支票交付給美亞公司，迄2014年3月止，在10年內共搬走1億635萬餘元帳款。
無獨有偶的是，在2007年起擔任美亞五股分公司台中辦事處課長的吳中秋，也學起簡文通的A錢手法，自2013年起利用公司應收帳款有3個月寬限期，陸續向經手的大統五金建材、大阪金屬等10多家客戶收取帳款後，挪供己用，再將新收帳款充作屆期帳款作為掩飾，再以低於公司定價報價預收貨款，再由第三者開立支票交付美亞公司，短短5個月就A走美亞鋼管3650萬餘元。
新北地院審結認為，簡、吳坦承犯行，犯後態度良好，分將簡、吳判處4年、2年6月徒刑，並追繳2人犯罪所得。
(中時)
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