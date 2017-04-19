《親戚不計較》一演2248集 李㼈曝原因

李㼈與孫淑媚配對演出台視八點檔《牡丹花開》。（羅永銘攝）

李㼈演出台視八點檔《牡丹花開》。（羅永銘攝）

台視八點檔《牡丹花開》開鏡記者會。（羅永銘攝）

台視八點檔《牡丹花開》開鏡記者會。（羅永銘攝）

台視八點檔《牡丹花開》開鏡記者會。（羅永銘攝）

李㼈已經快兩年沒拍8點檔，但最近參與台視新8點檔《牡丹花開》演出，19日出席開鏡記者會時表示，他這段時間刻意推掉許多戲，包括5部電影，因為覺得演員還是有社會責任，不想只是演出「為壞而壞」的戲，這次願意復出，是因為角色是能帶給觀眾歡樂的喜劇甘草人物，是他拿手、有把握的戲路。他也透露，幾年前能演出民視《親戚不計較》長達7年、2248集，全因媽媽對他說了一番話！

他表示，當年習慣演出8點檔的他，對於在7點半檔演出原本有點抗拒，演到幾百集時，一度覺得無趣想辭演，哪知媽媽突然語重心長告訴他：「你要好好演，這社會這麼多壞人，如果你多讓一個人開心笑，就能少一個人犯罪做壞事！」這番話讓他突然「懂了」，也了解自己身為演員的社會責任，發現製造歡樂原來是有意義的。

年輕時就有八塊肌的他，最近又勤於健身，且以「日曆猛男」為努力目標，他表示目前體重已達標準、接下來就剩練出大肌肉，他私下也跟劉曉憶打賭，年底前要他要練到精壯如彭于晏的身材，而劉曉憶則是要瘦到54公斤，沒做到的人就必須自掏腰包辦桌請全劇組吃飯，劉曉憶大笑說：「是啊！所以我現在已經開始存錢，年底要請大家吃飯了」。

該劇主要演員李㼈、孫淑媚、林健寰、霍正奇、劉曉憶、趙愛華、陳文山、吳佳珊、黃子㬢、吳俊諺、何蓓蓓、林融皓、張峰奇、范時軒19日大陣仗出席開鏡記者會！對於配對對象是小他13歲的孫淑媚，李㼈自信滿滿表示：「雖然我們不是『小鮮肉』，至少也不會是『瘜肉』！」

(中時)