彈匣掉嘉義市長官邸前 警員記申誡

警方配發的制式雙口彈匣配套有魔鬼氈及扣子。（廖素慧攝）

警方配發的制式雙口彈匣配套可放2支彈匣。（廖素慧攝）

戴員自購配戴的單口彈匣套，有魔鬼氈沒有扣子。（廖素慧翻攝）

（20：34更新）8年級戴姓警員掉落內裝有12發子彈的備用彈匣，今天上午被民眾在市長官邸前拾獲，他毫無察覺，經警局全面清查後他才發現。嘉義市警局表示，戴員2年前從警專畢業，剛才調回嘉義市服務，大意沒做好裝備管理，會加強教育。

今天上午有民眾在市長官邸前撿到連同彈匣套子一付完整的彈匣，裡面裝有12發子彈，交到緊鄰官邸的後備軍人指揮部，後指部檢查非軍用子彈，轉交嘉義市警方調查，警方獲報，大吃一驚，展開全面清查，約1小時後查出是執勤的保安隊戴姓警員。

警方調查，戴員掉落的備用彈匣，因戴員自已購買單口魔鬼氈配套，而非公家配發制式的雙口配套，制式配套有雙層魔鬼氈且有雙扣，戴員自購的僅有單層魔鬼氈，又沒有扣子，可能戴員配掛於腰帶久了，魔鬼氈鬆脫，整付彈匣連同套子都掉落，他疏於察覺，戴員於中午執勤後出面領回。

警方表示，幸好12發子彈毫髮未傷，也未落至歹徒手上為非作歹，但戴員未做好裝備管理，交由督察科查處，已記申誡，並要求他寫報告，將加強所有員警裝備管理的教育。

據了解，戴員是8年級生，2年前才從警專畢業，原在北部任職，4月初剛調回嘉義市服務，正跟著資深員警執勤。

(中時)