快取寶勞資爭議調解會 資方未出席破局

台北捷運站內「快取寶」日前傳出負責人孫岳澤欠債落跑，雖公司一度宣布營運不受影響，但最後仍自3月底停止一切服務。北市勞動局今天協助勞工召開勞資調解會議，有99名員工與會，但因資方未出席，所以調解宣告破局。

勞動局表示，快取寶無預警停止營業，更積欠員工工資、資遣費、預告工資等，數額達1000萬元。今有99名勞工親自參與勞資調解會議，但資方並未出席。

勞動局指出，快取寶130名勞工分屬5個投保單位，將盡快辦理該5家事業單位歇業認定，協助勞工後續透過勞保局積欠工資墊償墊付積欠金額。

另外，歡喜家餐飲股份有限公司（胡同大媽及采豐餐廳）同樣也因負責人積欠上千萬元債務，於4月中旬無預警停止營業，采豐餐廳20餘名勞工18日上午亦到勞動局尋求協助，並申請勞資爭議調解。

陳情勞工指出，平常營運無異狀，負責人於4月10日不知去向後，仍堅守崗位繼續營業4日，並陳情公司積欠3及4月工資、資遣費及特別休假未休工資等，數額近300萬元。

勞動局黃毓銘科長表示，將盡快協助勞工召開調解會議，及進行歇業事實認定，以儘速向勞工保險局申請積欠工資墊償等法定勞動權益。

(中時)