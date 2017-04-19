被婆婆刁難過嗎？ 林依晨這樣讚她

林依晨近日上《金星秀》聊到婆媳問題。（圖／取自微博）

林依晨讚婆婆像少女一樣。（中時資料照）

林依晨和老公林于超結婚近3年，雖因工作關係常分隔2地，但仍不影響他們的好感情，近日她上節目聊及家庭生活，被問到婆媳關係時，大讚「我婆婆就像一個少女一樣」，透露兩人的相處之道。

林依晨近日作客大陸談話節目《金星秀》，主持人提到之前曾和她在另一綜藝節目演過婆媳，盡管她裝成惡婆婆的樣子，林依晨仍應對自如，接著便問她平時有無被婆婆刁難過，林依晨則甜笑回應「我婆婆像少女一樣，我們簡直像同班同學」，足見婆媳倆相處融洽。

林依晨透露和婆婆有很多共同話題，像是書、電影、鄰居或是家裡的狗，至於會不會聊老公，林依晨笑說「偶爾，想起來的時候」，而從婆婆那邊聽到老公童年趣事的話，她俏皮道「會把這些當作是小祕密，收藏起來。」

另外，林依晨老公因為怕她寂寞，還曾跟她說「當我不在台北的時候，你可以回娘家去住」，如此貼心令她深受感動。

(中時電子報)