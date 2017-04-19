若政院下令調查問政資料 林岱樺：將是嚴重憲政問題

林岱樺認為，若行政院高層真的下令蒐集她的問政服務資料，恐怕將成嚴重的憲政問題。（資料照片，林宏聰攝）

針對媒體報導，行政院高層疑似下令蒐集綠委林岱樺問政服務資料，對此，林岱樺今晚發布正式聲明，表示相當驚訝，若消息為真，她認為這將是嚴重的憲政問題，盼行政院長林全完整調查，將調查結果向立法院清楚說明。

此外，針對外界解讀這項調查涉及高雄市長綠營黨內初選惡鬥，林岱樺認為，民進黨內人才濟濟，競爭難免，但若是演變成派系鬥爭，不僅損害黨的形象與發展，更非民意所能接受，想必黨內同志也不樂見。但她不願在尚未釐清事件全貌前，再挑起無謂的口水，因為「承擔之前，先要學會承受」，會繼續走訪基層，爭取市民認同。

林岱樺稍早發布聲明稿，表示聽到行政院高層疑似下令蒐集她的問政資料，她的第一個心情是驚訝的，因為她從未聽說此事。

她強調，驚訝之餘，心情也是坦蕩的，從政10多年來，她對自己的問政、服務、以及一切的努力有自信，所有的公文、電話、協調都有紀錄，經得起考驗。

林岱樺強調，在沒有明確證據前，不願貿然將這個消息定調為帶有惡意的政治行為。

「但如果消息為真，我認為這將是嚴重的憲政問題！」林岱樺說，她更擔心的是，這項行為是否破壞憲法中行政權與立法權的互相制衡？

她說，不只是林岱樺，這則消息對其他112席立委同仁，同樣構成侵害職權的隱憂。她尊重行政院今日對這則新聞的回應，但這樣恐怕不夠，希望行政院長林全對此進行完整的調查，並將調查結果對立法院做清楚的說明，使立法機關對行政部門的監督制衡，重回憲政常軌。

(中時)