萬和宮媽祖聖誕 三獻禮莊嚴隆重
已經333年歷史的台中市萬和宮，今日舉行恭祝天上聖母聖誕千秋祭典，典禮依循古禮舉行三獻禮祭典，場面莊嚴，包括來自彰化的蕭氏宗親會、以及西屯張廖家廟等上百貴賓，全程觀禮，虔誠祝賀媽祖生日快樂，都說古禮三獻禮，意義深遠，不要失傳。
恭祝天上聖母聖誕千秋三獻禮祭典，由董事長蕭清杰擔任主祭者，南屯區長程泰源及萬和宮董監事陪祭。典禮在通贊生高唱「祭典開始」、「鳴鐘九響」、「擂鼓三通」⋯⋯「主祭者行盥洗禮」中揭開序幕。
接著進行「迎神禮」、「上香禮」、「初獻禮」、「讀祝禮」⋯⋯等。然後由主祭生行「飲福受胙禮」祭典接近尾聲，主祭生行謝祝禮。最後由主祭生至望燎所「望燎」，行送神禮，主陪祭生三跪九叩，全體向外拱手伏禮送神。36鐘72鼓齊鳴 、鳴炮奉送天上聖母，三獻禮祭典共歷時一個鐘頭。最後，蕭董事長率領全場信眾，向天上聖母參香祈福，莊嚴肅穆。
萬和宮外廟埕更是熱鬧，從清晨開始，萬和宮誦經團誦經禮懺，參香人潮，絡繹不絕，虔誠祈福，香煙繚繞。戲台上則輪番演出歌仔戲祝賀戲碼。萬和宮董事長蕭清杰指出，傳承192年的字姓戲，將於22日正式開演，是由地方同姓氏家族，或聯合數姓為一字姓組織，輪流出錢邀請劇團演戲酬神。
萬和宮董事長蕭清杰指出，過去一年間，增購10餘土地，擴建停車場；完成將近1600 件廟內及萬和文化館的文物登錄，為各宮廟首創，以及典藏五件文物，獲得市政府定為台中市古文物。他指出，未來的一年將在文物館增設重要文物導覽系統，方便來賓參觀，整修萬和文化大樓外牆等，以及繼續增購停車場用地。
(中時)
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