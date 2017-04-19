曾預測川普當選總統 神秘學者：川普將引爆第3次世界大戰！

神秘學者Horacio Villegas預言，川普（右圖）將引爆一場致命的全球戰爭！（圖截自Invest With Alex、美聯社）

第3次世界大戰即將爆發？！曾成功預測川普會當選美國總統的神秘學者維利加斯（Horacio Villegas）預言說，川普將引爆一場致命的全球戰爭！

自稱是上帝使者的維利加斯指出，爆發戰爭的時間就在法蒂瑪聖母顯現紀念日100周年，也就是5月13日到10月13日，該戰爭將產生大規模的破壞，衝擊和死亡。

據《每日快報》報導，維利加斯表示，4月13日至5月13之將有一個具毀滅性的「偽旗」（false flag，意指製造破壞後留下假證據，再嫁禍給他人）事件，涉及的國家有敘利亞、北韓。北韓之前也曾警告，如果美國煽動，就準備開戰。

維利加斯預測說，在美國對敘利亞發射飛彈後，美國的下一個目標將會是北韓。俄羅斯正加入敘利亞的戰局，而中國之後也會加入北韓戰局。

維利加斯說，「正如同耶穌基督在受難日遭受的痛苦一樣，世界也即將進入耶穌受難日的時刻。」更指出，如果敘利亞總統阿塞德遭炸死，就證明他的預言很可能會實現！

(中時電子報)