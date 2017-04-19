屏東流屎河問題嚴重 縣府提「光電離牧」、「畜牧專區」
最近不少民眾在網路PO出屏東「流屎河」照片，並抱怨住家附近臭氣沖天，嚴重影響生活品質。輿情發酵，縣長潘孟安也在施政報告上回應，畜牧廢水問題已久，縣府除持續稽查，也提出「光電離牧」及「畜牧專區」政策，希望解決長年來的沉疴。
4月初流屎河新聞見報後，環保局便開始擴大稽查，以養豬戶最多的武洛溪、龍頸溪、殺蛇溪等流域為首要目標，迄今稽查超過60家牧場，共有36家違規，依《水汙染防治法》裁罰，總金額約310萬元，最大一筆為46萬元。
不過稽查只能治標，且稽查人力有限，唯有從源頭進行管制才能治本。屏東目前有養豬、養牛畜牧場約1800多家，其中養豬200頭以上、養牛50頭以上，達《水汙染防治法》列管標準的牧場有1100多家。
環保局長魯台營說，20多年前制定的水汙法規定，標準以下的牧場不必做汙水處理設施，所以這些牧場廢水幾近「原汁排放」。因此除了該檢討水汙法外，縣府也提出「光電離牧」等政策，希望能讓小場及年邁養豬農有退場機制。
光電離牧就是「補助豬舍改屋頂光電，鼓勵小場豬農不再畜養」。縣府發言人黃建嘉說，很多小場設備老舊，且豬農都已是老農；牧場改設置太陽能發電板等設施，讓老農以光電賺錢，也減少汙染。
此外縣府施政規畫早就有成立「畜牧專區」的政策，他說，縣府希望與台糖合作設置專區，設置最先進的廢水處理等設備，再由業者以租場方式來養殖，如此將可大大減少汙染問題。
另外屏東市六塊厝台糖養豬場，縣府因臭味問題引發民怨，縣府依水權要求其遷場，不過因有母豬懷孕問題，目前場內仍有6000頭母豬及仔豬。縣府已要求6月30日必須全場淨空，否則將依相關罰則開罰。
(中時)
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