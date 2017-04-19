流屎河民眾如何蒐證拿獎金 環保局教撇步

屏東流屎河問題爆發後，縣府環保局表示，稽查人力有限，歡迎民眾檢舉，若查證屬實且繳納罰緩者，可獲檢舉獎金。但有民眾長期查追查汙染，卻領不到獎金，因此發起「環保局還我獎金」活動。環保局表示，民眾檢舉必須附直接證據，才符合領獎金的條件。

環保局長魯台營說，有些檢舉人只拿了汙染的河川照片，就說要檢舉領獎金，是不符合規定的。檢舉人必須「檢具證據資料」，最好是影片，當中要顯示日期，並有明顯的背景以為佐證，且要連續拍攝違規的情形。

他說，若要檢舉畜牧廢水汙染，最好攝影檢舉的就是「繞流排放」，一些水汙法管制的牧場雖然設有廢水處理設施，卻為了節省成本備而不用，廢水直接由非法口排放，這是重大惡行，可處以20萬元以上罰鍰。

此時民眾可找到有牌子標示的合法排水口，及正在非法排放的排水口，連續攝影後提供環保局做為證據；若罰鍰金額達10萬元以上者，可依繳納數額2%發給獎勵金。

(中時)