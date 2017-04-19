柯建銘：年改列車一旦啟動無法回頭
年金改革修法今「短兵相接」，朝野協商同意下周舉行兩場公聽會，公聽會前不逐條審查。對此，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨同意開公聽會是「匍匐前進」，將年改的列車放到軌道上，改革一旦啟動，誰也無法拉回來，社會也不允許，難道國民黨要站在民意對立面？
柯建銘分析，反年改團體今天先動手就輸了，社會不可能接受，論理已經「失守腹地」。年金改革是時代的巨輪、歷史洪流，國民黨難道要螳臂擋車、變成李來希黨，最後集體陪葬？還是要加入改革行列，共享改革成績，這是一個價值判斷的抉擇。
柯建銘也向軍公教喊話，為防止年金破產、永續，改革是不得已的問題，民進黨可以體會被改革者的心情，希望彼此都能互相體諒。今天朝野協商是替國民黨解套，這是衝突、妥協到臨界點下所達成的成果。
柯建銘說，希望國民黨在公聽會不要再亂了，就好好開會，未來「反改革」的社會支持將愈來愈少，這是一個歷史機會，大家都很清楚民意所向，國民黨應審慎思考如何自處，不應進退失據、裡外不是人，「李來希化（指反改革）是一條不歸路。」
(中時)
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