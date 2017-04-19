兄弟投手群狀況頻頻 4局未結束3位投手退場

邱品睿今中繼登板，僅投0.2局就因腳步不適退場。(周鎮宇攝)

中信兄弟今投日投手群狀況頻頻，先是先發投手鄭凱文因不當抗議遭到驅逐出場，接替登板的邱品睿僅投0.2局又因腳步不適，被球團人員攙扶下場，中信此役4局未結束就動用三名投手。

中信兄弟今與統一獅交手，先發投手僅投2.2局就因抗議不當被驅逐出場，緊急登板的邱品睿僅投0.2局又因腳步不適退場，由張凱倫接替投球；邱品睿下場後，經由防護員檢查，隨即送往醫院作檢查。

張凱倫接替後，又投出3個觸身球、2個四壞球僅解決1個人次，再被換下場，由江忠城接替投球。

(中時電子報)