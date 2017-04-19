花結合工藝文創超吸睛 文博會台中館驚艷登場

台灣文博會今日在台北華山1914文創園區盛大開幕！台中市副市長林依瑩、策展人陳永基及台中在地20家參展廠商出席共襄盛舉。（陳世宗翻攝）

2017台灣文化創意產業博覽會即日起至23日盛大展開，台中市匯集20家在地文創業者，以「花沁藝」為主題，將木器、琉璃、染織、金工等工藝媒材，結合花的意象做設計，充分呈現台中生活美學；副市長林依瑩今日北上參加開幕式，宣告台中館正式開展，並頒發「台中嚴選」品牌認證予在地參展廠商，陳建仁副總統也特別到台中館參觀，認識台中優質的創意設計作品。

台灣文博會今日在台北華山1914文創園區盛大開幕！包括副總統陳建仁、文化部長鄭麗君、台中市副市長林依瑩、市府文化局長王志誠、文博會台中館策展人陳永基及台中在地20家參展廠商均出席共襄盛舉。

開幕式結束後，副市長林依瑩陪同陳副總統前往台中館參觀，解說台中在地文創作品理念，林依瑩也頒發「台中嚴選」品牌認證予參展廠商，肯定作品創意十足。

副總統陳建仁在文博會開幕致詞表示，台灣文化最大的特色在於擁有豐富、多元、兼容並蓄的在地文化，期盼政府與民間共同努力，讓這些內容成為文化經濟最深刻的內涵，以具台灣特色的文化力，帶領台灣文化產業走向世界，讓世界認識台灣：因應數位載具變革，政府推出的前瞻基礎建設計畫中，預計投資64.7億元做數位建設，將更多資源投入文化資產的數位化與新媒體呈現，展現文化的無限可能。

林依瑩表示，文博會已成為台灣最大的文創平台，展現各地文創能量，去年台中館創造300萬元的產值，顯示當代文創不再只是閒暇之間的創作，也是就業創業的經濟脈動；2017文博會主題為「在文化裡爆炸」，台中館延伸這個概念，以「花沁藝」為主題，希望呈現文化滲透藝術的理念。

林依瑩感謝台中館策展人與每一位參展的創作者，與市府一起努力，讓台中的文創被更多人看見，期盼未來透過文創，產生更多社會連結，讓台中在地的文化，放眼台灣、走出世界！她也邀請大家到文博會參觀台中館，認識台中優質的創意設計作品。

台灣文博會台中館嚴選20家在地工藝師、設計公司、工藝文創產業相關業者參展，包括洪文章、遠芳金屬工藝坊、太平藍、隆騎國際、初曉晴光、千度琉璃、筌美術、ZINIZ、陳雕刻處、雙鴻、石頭精靈、木城工坊、大木文創、安染工坊、ZAMAMA、大視設計、目曦、一晴創意、樂樂木、木匠兄妹，充分展現台中文創能量。

展覽期間，台中館現場限量提供免費咖啡，每日下午2點至3點安排「工藝現場－工藝大師展演」，邀請「憶林舍」史嘉祥、「安染工坊」劉俊卿、「陳雕刻處」陳文才、「千度琉璃」李淑惠、劉旭三、「Zamama」蕭明瑜，帶來漆藝、染織、木刻、琉璃、金工等精彩工藝展演。

(中時)