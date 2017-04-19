反年金扯破西裝 被戲封最潮軍公教聯名款
反年金改革軍公教團體今天包圍立法院，彰化縣長魏明谷被推擠及、潑水，全身溼答答，新聞處長林德宇的西裝後背也被撕開兩半，高瘦背影被網路瘋傳，還被封為最佳模特兒穿上了最潮的「軍公教聯名款」、「手工撕裂、件件不同」。
魏明谷、林德宇進入進入立院短短4、50公尺的路，不斷被拉扯、推擠，林德宇事後才發現穿的3年前結婚西裝，從背部直接撕成兩半，整套西裝都要報廢了，「哭、哭！」
只是沒想到，又高又瘦背影，讓高了一截開叉西裝，成了網友發揮想像力的戰場，創意編輯成「後背開叉男款西裝上衣」新品傳單，一場抗議被注入戲謔、嘲諷，增加了另類「賣點」，讓人有新的解讀。
議員賴清美臉書讚聲，辛苦了，破解這款被封為最潮的退休時尚，示範模特兒就是彰化縣新聞處長林德宇。
網友搞笑，強調手工撕裂，件件不同，KMT聯名款、軍公教聯名款、22K專區、抗議必穿、退休時尚、濟南路外拍款，定價9487，今日優惠訂價9.2折，有尬意無？左上角強調「天天愚人節」。
(中時)
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