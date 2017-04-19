吳卿金雕木刻精品展 登陸北京國博
來自嘉義的雕刻藝術家吳卿帶了30件金雕和木刻精品，今天登上北京國家博物館展出。下午舉行的開幕儀式上，包括久未露面的大陸前國台辦主任陳雲林、國民黨前代理主席黃敏惠均出席致詞並剪綵。
本次展覽以「緣生妙有，隨緣自在」為主題，展出時間從4月19號至29號共11天，由星雲文化教育公益基金會主辦、上海剛泰文化集團有限公司協辦。
吳卿在開幕致詞時表示，他早年就立志：「別人做過的，我不做，別人想到而做不到的，我來做」，他感悟到：「當我全心專一工作時，時間好像也跟著停止了，好像進入永恆，深深地體悟了，把有限的生命轉化在作品裡面，成為永恆的生命。」
吳卿是台灣當代最具活力的雕刻藝術家之一，也是金雕藝術的標誌性藝術家。從1983年起，吳卿以超細密寫實的風格，陸續展開了四個主題的系列創作：螞蟻系列、禪意系列、生態系列、生死系列。
吳卿1988年應邀參加在美國舊金山太平洋博物館舉辦的「台北故宮博物院特展」，讓他的木雕開始在國際藝壇嶄露頭角。1989從木雕作品轉為金雕，開始用黃金雕刻藝術品，讓不同材質交會出互放的光芒。
星雲大師曾形容，「吳卿碾磨雕刻眼中是金，手上飛屑遺落的也是金，但吳卿心中，卻不是金，而是一本本修行的經……」。星雲贊嘆吳卿的創作是經由心靈不斷地修練、淨化與昇華，進而表達於外的技藝，達到心藝合一的圓滿境界。
(中時)
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