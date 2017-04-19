南北半球藝術家交換 跨國藝術家駐村駁二特區
是什麼力量，令人願意忍受3天2夜飛越1萬8千餘公里的辛勞，橫跨南北半球？答案是藝術。高雄駁二與阿根廷虎城URRA駐村單位首度進行藝術家交換駐村計畫，不同的文化背景，成為創作的養分。
文化局長尹立表示，高雄市政府去年3月與阿根廷虎城簽署MOU交流備忘錄，雙方針對海洋產業、文化、教育、觀光等進行交流。文化方面的首波交流計畫就是以藝術家交換進駐計畫，這也是駁二藝術家進駐計畫自2014年辦理以來，首次與國外駐村機構進行交流。
建築背景出身的阿根廷藝術家伊納丘，第一次來台，跨越赤道及國際換日線，花了3天2夜的飛行才抵達高雄。
他喜歡運用生活中隨處可見的材料進行創作，三月底抵達駁二後，立即找到紗窗、細網、燕尾夾、迴紋針、單蕊線等生活中的材料，試探創作可能性。
最後，他選擇了從沒嘗試過的電器用單蕊線進行創作，將單蕊線一圈一圈纏繞成形，做出立體感，再以刀片切除某些部位塑膠外皮，讓線材裡的金屬裸露，作出一棵代表自然的樹。
伊納丘創作的同時，曾駐村駁二的台灣藝術家鄭先喻也抵達阿根廷虎城展開創作，兩地的文化差異衝擊著他的思維與創作，鄭開始挑戰從未嘗試過的電腦病毒創作，成果令人期待。
鄭先喻此行也成了駁二的代言人，虎城的駐村空間URRA在城市郊區，委內瑞拉、阿根廷、瓜地馬拉、荷蘭等藝術家對駁二的環境很好奇，鄭先喻回答「Fancy」，讓大家對高雄駁二的好奇心更濃了，也充滿著高度興趣。
(中時)
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