謝依涵逃死 女主播浮現曾文欽那句話...

謝依涵。（本報資料照片／張鎧乙攝）

女主播陳柔安稱謝依涵免死定讞不意外。(取自陳柔安臉書)

震驚社會的八里雙屍命案，今(19日)最高法院駁回檢方上訴，宣判主嫌謝依涵無期徒刑定讞，僥倖逃過一死，讓被害者家屬難以接受，一度疑問：「是否可以去報仇，再表現出有教化可能性？」澳亞衛視女主播陳柔安也在臉書表示對於謝依涵免死定讞判決不意外，甚至坦言腦中浮現湯姆熊殺童案凶嫌曾文欽的那句話曾文欽的那句話…

陳柔安全文。(取自陳柔安臉書)

陳柔安直言在台灣總是會出現幾個免死關鍵字，例如犯下北投女童割喉案的龔重安、與男友聯手殺母的蔡京京的「精神鑑定」，還有謀殺妻女張鶴齡、47刀砍殺女友張彥文的「教化可能」。

陳柔安感嘆每次聽到類似判決，都會想起湯姆熊殺童案兇嫌曾文欽所說的那句話，「在台灣殺一兩個人又不會被判死！」她很想對那些喪心病狂的嫌犯大聲說「殺人必須付出代價」，卻什麼也說不出來。

(中時電子報)